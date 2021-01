Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói Estefan Radovicz / Arquivo

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 08:14

Rio - Um policial militar, lotado no 12º BPM (Niterói), foi baleado com um tiro na perna durante uma ação policial, nesta segunda-feira (4), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a PM, o caso ocorreu na Rua Magnólia Brasil, no bairro Fonseca.



PMs do batalhão de Niterói que patrulhavam a região tentaram abordar um grupo que estava em um carro roubado. Houve perseguição e tiroteio.



O agente foi socorrido pelos colegas de farda e levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heat), no Fonseca.



De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual da PM, o policial passou por cirurgia e permanece internado no hospital. Seu estado de saúde não foi divulgado.



A ocorrência foi registrada na 78ª DP (Fonseca). O veículo foi recuperado em um dos acessos à comunidade Boa Vista.