Secretaria de Polícia Civil Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 08:27 | Atualizado 05/01/2021 08:38

Rio - A Polícia Civil realiza uma operação para desarticular o tráfico de drogas em bairros de Mendes e Volta Redonda, no Sul Fluminense, na manhã desta terça-feira. Ao todo são 10 mandados de busca e apreensão para identificar locais de esconderijos de entorpecentes.

A ação conta com delegacias do 5º Departamento de Polícia de Área (5º DPA) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) com auxílio de cães farejadores. De acordo com as investigações, há possibilidade de uma conexão entre os traficantes das duas cidades. A operação ainda tem o apoio da Polícia Militar.