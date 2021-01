Prefeitura anuncia novas interdições para obras do Viaduto Via Portuária Divulgação / Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 09:33

Rio - A prefeitura do Rio, por meio da CET-Rio, informou que a partir desta terça-feira começará a operação para o lançamento de placas pré-moldadas do Viaduto Via Portuária. Segundo a prefeitura, a obra tem como objetivo melhorar a circulação na região do Caju e faz parte das obras executadas pela concessionária Ecoponte. A Avenida Portuária será uma via expressa exclusiva para veículos de carga e fará a ligação da Avenida Brasil, em Manguinhos, com o portão 32 do Cais do Porto.



Confira as interdições que serão feitas por conta da obra:

- Terça-feira e quarta-feira , das 22h às 4h do dia subsequente:

• Interdição total da Avenida Brasil, pista lateral, sentido Centro, entre o canteiro de obras localizado na projeção da Rua Prefeito Júlio de Moraes Coutinho e a Passarela 5.

Desvio: os veículos serão desviados para a pista central pela agulha provisória que será aberta no canteiro de obras e poderão retornar para a pista lateral na altura da Passarela 5.

- Quinta-feira e sexta-feira, das 22h às 4h do dia subsequente:

• Interdição total da Avenida Brasil, pista Central, sentido Centro, entre o Hospital Geral de Bonsucesso e a agulha localizada na projeção da Rua Prefeito Júlio de Moraes Coutinho;

• Interdição total da Avenida Brasil, pista Central, sentido Deodoro, entre a Passarela 4 e o canteiro de obras próximo a Rua Prefeito Júlio de Moraes Coutinho.

Desvio:

- Sentido Centro: os veículos serão desviados para a pista lateral pela agulha localizada na altura do Hospital Geral de Bonsucesso e poderão retornar para a pista Central pela agulha localizada na projeção da Rua Prefeito Júlio de Moraes Coutinho.

- Sentido Deodoro: os veículos serão desviados para a pista lateral na altura da Passarela 4 e poderão retornar após a Rua Prefeito Júlio de Moraes Coutinho pela agulha provisória que será aberta no canteiro de obras.



A rota alternativa principal é a Linha Vermelha.



As intervenções contarão com a participação de operadores de tráfego, entre agentes da CET-Rio e terceirizados, que trabalharão para manter a fluidez, orientar os motoristas e efetuar os bloqueios durante as intervenções. Além disso, sinalização específica será instalada para orientar e alertar os motoristas.



A prefeitura também recomendou que motoristas respeitem a sinalização e as orientações dos agentes de tráfego para o bom andamento da operação e aos motoristas que não necessitarem passar pela região da obra, sugere-se a utilização de rotas alternativas para seus trajetos.