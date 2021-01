Praia do Forte Barão do Rio Branco, em Jurujuba, Niterói Divulgação

Rio – O Exército Brasileiro abriu um inquérito militar para apurar a morte de um soldado do 21º Grupo de Artilharia em Campanha, por afogamento. De acordo com o Comando Militar do Leste, o acidente foi registrado na tarde desta segunda-feira (4), na praia do Forte Barão do Rio Branco, em Niterói, na Região Metropolitana.



O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros e pela Capitania dos Portos.



A praia do Forte Barão é uma reserva militar e apenas pessoas autorizadas conseguem acesso. O Comando Militar do Leste não entrou em detalhes se o militar estava em serviço ou de folga.



Em nota, o CML lamenta a morte do militar e diz que presta apoio de serviço social à família.



“Os integrantes do CML sentem-se consternados pela perda e rogam a Deus pelo conforto da família enlutada”.