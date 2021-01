Delegacia de Paraty Divulgação

Publicado 05/01/2021 10:16

Rio - Uma jovem de 14 anos foi morta a tiros na manhã desta segunda-feira no bairro Condado, em Paraty, na Costa Verde do Rio. De acordo a Polícia Civil, a vítima chegou a ser socorrida pelos Bombeiros e levada para o Hospital Municipal Hugo Miranda, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. O nome dela não foi divulgado pelas autoridades.

O corpo da adolescente foi levado para o Instituto Médico Legal de Angra dos Reis, cidade vizinha. De acordo com informes do IML, o tiro teria atingido o braço e o queixo da vítima.

O delegado Marcelo Russo, da 167ª DP (Paraty) informou que familiares e testemunhas estão sendo ouvidos. "Há relatos de que um suposto autor teve contato com a vítima no dia do crime e é uma pessoa envolvida com tráfico de drogas da região".

Segundo o delegado, as investigações ocorrem em sigilo para não atrapalhar a identificação do suposto autor do crime.