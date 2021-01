Fachada do edifício-sede da Cedae, no Centro do Rio Tomaz Silva/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 10:57

Rio - A Cedae informou que nesta quinta-feira (7) realizará uma manutenção preventiva no sistema de captação de água de João Pinto, em Xerém, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a companhia, o serviço começará às 7h e está previsto para ser concluído até às 17h do mesmo dia. Para a realização do serviço, será preciso reduzir o fornecimento de água para as localidades de Xerém, Mantiquira, Jardim Primavera, Capivari e Saracuruna, em Duque de Caxias.



O sistema será retomado logo após a conclusão do serviço e a previsão é de que o abastecimento esteja normalizado em até 24 horas. Moradores de imóveis que dispõem de sistema de reserva (caixas d’água e/ou cisterna) não devem sofrer desabastecimento.



A companhia ainda pediu que os usem água de forma equilibrada e adiem tarefas não essenciais que exijam grande consumo de água. Os clientes também podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo telefone 0800-282-1195.