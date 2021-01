Natália da Silva Fonseca de Souza, de 29 anos, foi assassinada pelo ex-marido Reprodução redes sociais

Publicado 05/01/2021 12:55

Teresópolis – A Polícia Civil do Rio investiga mais um caso de feminicídio no estado. Natália da Silva Fonseca de Souza, 29 anos, foi morta pelo ex-companheiro na noite desta segunda-feira (4) em Teresópolis, na Região Serrana.



Alexsandro Fonseca foi preso em flagrante. Ele estava armado com um revólver calibre 32.



Ele está internado sob custódia em um hospital de Teresópolis. Ainda de acordo com a polícia, após cometer o crime ele tentou tirar a própria vida.



Em nota a Polícia Civil diz que policiais da 110ª DP (Teresópolis) autuaram em flagrante um homem acusado de feminicídio contra a ex-companheira. Testemunhas estão sendo ouvidas na unidade policial.