Por Aline Cavalcante

Publicado 05/01/2021 13:35 | Atualizado 05/01/2021 15:11

Rio - Familiares das crianças desaparecidas em Belford Roxo fizeram uma nova manifestação nesta terça-feira. Eles saíram do bairro Vilar Novo e caminharam até o Ministério Público, em São Bernardo. Com cartazes de apelo por notícias de Lucas Matheus, de 8 anos, Alexandre da Silva, de 10, que são primos, e Fernando Henrique, de 11, os manifestantes gritavam: 'A nossa ordem é achar estas crianças'.

Durante a caminhada houve uma parada para fazer um minuto de silêncio em homenagem a outras pessoas que estão desaparecidas.



A família acredita na hipótese de que alguém possa estar com as crianças.



"A gente acredita que alguém está com eles e não quer soltar por algum motivo. E eu peço que esta pessoa solte os meninos, são crianças. Só queremos eles de volta", pediu Sílvia Regina da Silva, 58.



A mãe de Fernando, Tatiana da Conceição Ribeiro, 31, pediu mais empenho das autoridades e reforçou o pedido para que devolvam as crianças.



"Eles são crianças que têm família, nos devolvam eles. Meus dias estão sendo difíceis, não tenho dormido. A todo momento acho que alguém vai bater no meu portão com alguma notícia. A justiça não tem se empenhado porque somos pobres, da favela. Confio mais em Deus que na polícia".

Publicidade