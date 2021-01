Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Fazenda do Rio lança portal com informações do IPVA

Motoristas podem consultar, no site, links para emissão da Guia de Regularização de Débitos (GRD), além do documento para pagamento das taxas de licenciamento do Detran. Também há detalhes sobre o Seguro Obrigatório (DPVAT)

Publicado 05/01/2021 13:48 | Atualizado há 2 horas