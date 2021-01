Polícia Civil continuará com investigações para identificar os autores do crime Gilvan de Souza/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 15:19 | Atualizado 05/01/2021 15:24

Rio - Agentes da 15ª DP (Gávea) prenderam um homem em flagrante, nesta segunda-feira (4), pelo crime de receptação qualificada. Ele vendeu a uma mulher um celular que havia sido furtado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, no dia 23 de dezembro. A vítima do furto teve ainda a quantia de R$ 25 mil sacada de sua conta, por meio de um aplicativo bancário instalado no aparelho. O nome do preso não foi divulgado.



O celular foi localizado com a compradora no município de Duque de Caxias, com uma nova linha já cadastrada. Ela afirmou ter adquirido o telefone sem saber que se tratava de um produto furtado.



Os policiais realizaram diligências e conseguiram localizar o vendedor no Centro do Rio, em posse de mais dois aparelhos furtados e roubados, que estavam prontos para venda. O homem foi detido e encaminhado à 15ª DP.



O celular foi devolvido à vítima e as investigações vão prosseguir com a finalidade de identificar os autores do saque da conta. Além do rapaz preso em flagrante, a compradora foi autuada por receptação culposa.