Adriana Balthazar, deputada do Novo, tomou posse na Alerj Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 15:17

Rio - Primeira deputada estadual do Novo no Rio de Janeiro, a advogada Adriana Balthazar tomou posse nesta segunda-feira (04/01) na Alerj com o discurso afinado ao do partido: fiscalizar com lupa o uso dos recursos públicos, além de atuar para melhorar o ambiente de negócios, turismo e desenvolvimento da indústria criativa no Estado.



Apesar de novata na Alerj, ela sabe fazer barulho quando o assunto é dinheiro público. Adriana foi uma das fundadoras do movimento 'Vem Pra Rua' no Rio de Janeiro, e ficou conhecida como a loura do caminhão que mobilizava a população fluminense nas manifestações em defesa da Lava Jato, contra a corrupção e a crise financeira do país no governo Dilma.



Como o sistema do partido Novo preconiza que o deputado eleito, ao escolher exercer outro cargo perde a cadeira, Adriana entrou em definitivo na vaga de Chicão Bulhões, que assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da prefeitura do Rio. No mês passado, ela esteve na Alerj para conversar com Chicão sobre a transição, as pautas em andamento e o dia a dia dos trabalhos.



"Será um mandato para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, combater a corrupção e impunidade, em respeito ao dinheiro dos impostos dos cidadãos fluminenses", afirma Adriana, que obteve 17.758 votos, sendo a mulher mais votada do partido Novo nas eleições de 2018 no Rio.