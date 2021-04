Por O Dia

Publicado 11/01/2021 00:00

Nesse ano atípico por causa da pandemia da Covid-19, as crianças foram obrigadas a ficar sem atividades e esportes, ou algo que pudesse distraí-los do estresse de ficar trancado em casa por conta do isolamento social. Mas o verão chegou, as medidas restritivas estão mais flexíveis e, mesmo sem ter aulas, há um clima de férias no ar.

Por isso, a Rio Ecoesporte irá promover sua primeira 'Ecolônia de Férias', começando nesta segunda-feira (11), até o dia 29 de janeiro, nos horários de 9h às 12h e de 14h às 17h, no condomínio Barra Sul, na Barra da Tijuca. A Ecolônia s é aberta apenas a crianças de quatro a 12 anos.

Na programação da colônia haverá passeio com guia especializado em flora e fauna do Pantanal Carioca, além de uma visita ao parque ecológico da região. Nele, as crianças irão interagir com a natureza e aprender sobre ações sustentáveis e práticas esportivas. O projeto é uma parceria entre o condomínio Barra Sul e o Barra Balsas.

Segundo a organização, todas as medidas de biossegurança serão aplicadas e as atividades realizadas acontecerão em ambiente aberto. Os pequenos serão divididos em grupos menores, de acordo com a idade. A ideia é que crianças de quatro a sete anos formem um grupo, e as de oito a doze formem outro, onde todas possam desfrutar de um ambiente de aprendizado.

Para o professor e gestor da Rio Ecoesporte, Sérgio Tavares, a virada do ano não significa o final da pandemia, porém, precisamos buscar alternativas seguras e que mantenham as crianças em atividade, contribuindo também para a saúde mental delas.

"Desejamos que os pequenos possam se divertir e aprender bastante sobre ecologia, neste espaço rico de vegetação. Que as crianças possam aproveitar bons momentos com nossa equipe", comentou Sérgio.

Serviço

Ecolônia de Férias

De 11 a 29 de janeiro

Local: Condomínio Barra Sul

Informações: (21) 99742-6155