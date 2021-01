Rodrigo do Nascimento foi eleito novo presidente do TCE-RJ Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 15:45 | Atualizado 05/01/2021 16:05

Rio - Eleito presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) para os anos de 2021 e 2022, o conselheiro Rodrigo M. do Nascimento tomará posse nesta quarta-feira (6), às 14h. Em virtude das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, que tem avançado nas últimas semanas no território fluminense, a sessão solene será telepresencial e terá transmissão pelo canal do TCE-RJ no YouTube.

Na cerimônia, a conselheira Marianna Montebello Willeman será empossada nos cargos de Vice-Presidente e de Corregedora-Geral da Corte de Contas. Os conselheiros foram eleitos de forma unânime pelo Corpo Deliberativo do Tribunal em Sessão Plenária telepresencial, realizada no dia 16 de dezembro.



Rodrigo M. do Nascimento é bacharel em Direito pela Universidade de Brasília (UnB), especialista em Direito Administrativo e em Direito Processual Civil. Em seu currículo, o Conselheiro registra atuação como auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ) e auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União (TCU). No TCE-RJ, Rodrigo M. do Nascimento ingressou em 2016, no cargo de Conselheiro-Substituto.



Marianna Montebello Willeman é doutora em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC-Rio. Ela foi procuradora do Ministério Público Especial junto ao TCE-RJ, de 2006 a 2015. A Conselheira leciona na graduação e na pós-graduação da PUC-Rio e foi procuradora do estado do Rio de Janeiro de dezembro de 2000 a abril de 2006. Também é autora do livro "Accountability democrática e o desenho institucional dos tribunais de contas no Brasil".