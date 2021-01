Cidade de Barra do Piraí, na Região Sul do estado do Rio de Janeiro Divulgação

Publicado 05/01/2021 16:02

Rio - Policiais da 88ª DP (Barra do Piraí) e agentes da Guarda Municipal prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (4), um homem que ameaçava a ex-companheira, grávida de sete meses. Segundo as investigações, o acusado teve um relacionamento com a vítima por seis anos, mas estavam separados há quatro. Ele não aceitava o fim do relacionamento e passou a perseguir a mulher.



De acordo com os agentes, o homem enviou uma mensagem via aplicativo para ela, que passou mal com o conteúdo. A mulher foi socorrida e levada ao hospital da região. Após a denúncia, os policiais saíram em diligências e prenderam o acusado. Segundo a equipe da 88ª DP, o autor é conhecido na localidade pelo temperamento violento e possui 14 passagens pela polícia por tráfico de drogas, associação para o tráfico e crimes na forma da Lei Maria da Penha.