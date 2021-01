Secretaria Municipal de Ordem Pública faz ação de reboque de carros nesta terça-feira (5) Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 16:26 | Atualizado 05/01/2021 17:04

Rio - Um flanelinha está foragido depois roubar as chaves de um caminhão de reboque para evitar que os veículos que ele tomava conta fossem levados durante uma fiscalização de estacionamento irregular no Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, nesta terça-feira (5).



De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública, o condutor do caminhão de operação realizava o procedimento de retirada dos carros quando o homem agiu. Mesmo com a tentativa do flanelinha em impedir os reboques, a ação continuou, já que o veículo possuía chaves reservas em um compartimento interno.

Publicidade

Em nota, a Secretaria Municipal de Ordem Pública informou que dez veículos foram removidos na via por estacionamento irregular.

O suspeito ainda não foi localizado.