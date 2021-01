Catarina da Silva Reis, de 46 anos, e Gisele Pereira de Aguiar, de 34, foram assassinadas em Angra dos Reis Divulgação

Publicado 05/01/2021 16:51 | Atualizado 05/01/2021 17:01

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta terça-feira (5), um cartaz com o título "Quem Matou?", para ajudar a 166ª DP (Angra dos Reis) com informações que possam levar à identificação e à localização dos envolvidos nas mortes de Catarina da Silva Reis, de 46 anos, e Gisele Pereira de Aguiar, de 34. Os dois casos aconteceram neste último fim de semana, em Japuíba, na cidade de Angra dos Reis, na região da Costa Verde do Rio.



Catarina foi morta no último sábado (2), com cinco tiros dados por um ciclista pardo, magro, de aproximadamente 20 anos, 1,70m de altura, quando estava em uma lanchonete acompanhada de um rapaz, na Rua Nova Iguaçu, em Japuíba. Segundo a perícia, foi encontrado um "pino" de pó branco com Catarina.



Já Gisele foi assassinada na madrugada desta segunda (4), com quatro tiros, entre 02h e 03h, no Escadão do Morro das Velhas, também em Japuíba. O local é próximo à casa da vítima. Uma equipe de perícia da 166ª DP, que está encarregada dos dois casos e dos respectivos inquéritos criminais, foi até o local para registrar a cena e encontrou uma faca na cintura da vítima.



O Disque Denúncia recebe informações sobre os envolvidos na morte das duas mulheres nos seguintes canais de atendimento:



Aplicativo Disque Denúncia RJ



Telefones: (21) 2253 1177 ou 0300 – 253-1177



Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099



Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/



https://twitter.com/PProcurados (mensagens)