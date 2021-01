Ladrão tentou furtar peças de picanha no bairro do Grajaú, na Zona Norte do Rio Divulgação/Segurança Presente

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 18:06 | Atualizado 05/01/2021 18:06

Rio - Agentes do Segurança Presente Grajaú prenderam, na manhã desta terça-feira (5), um homem, de 24 anos, que furtou quatro peças de picanha do supermercado Prix, na Praça Edmundo Rego, no bairro do Grajaú, na Zona Norte do Rio. A equipe estava realizando o patrulhamento diário, quando foi avisada por funcionários do estabelecimento sobre o suspeito, que saiu sem pagar pelos produtos.

As quatro peças de carne, avaliadas em R$ 376,82, foram encontradas com o rapaz e apreendidas pela equipe do Segurança Presente. Ele foi detido após a abordagem e encaminhado à 19ª DP (Tijuca), onde foi registrada a ocorrência do furto.

Publicidade

Histórico de roubos em supermercados Prix do Grajaú

O roubo de quatro peças de picanha, nesta terça-feira, não foi a primeira tentativa de furto em supermercados Prix do Grajaú. Em outubro de 2020, um homem roubou dois pacotes de filé mignon, na loja do Lago da Verdun. Já em novembro, um suspeito tentou furtar 15 embalagens de desodorante Rexona, na unidade da Rua Barão de Mesquita. Em ambos os casos, o Segurança Presente prendeu os criminosos em flagrante.