Por O Dia

Publicado 05/01/2021 18:42 | Atualizado 05/01/2021 18:53

Rio - Um homem foi preso, nesta terça-feira, enquanto almoçava em casa, em Curicica, na Zona Oeste do Rio. A ação foi realizada por policiais militares da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA), da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), da P2 do 18° BPM (Jacarepaguá), com a Delegacia de Roubo e Furtos (DRF) e informações do Disque Denúncia.

Contra Romário Silva Rocha, o Mineiro, constavam três mandados de prisão pelos crimes de tráfico, homicídio e roubo, expedidos pelas Varas Criminais das comarcas de Ubá e Rio Pomba, em Minas Gerais.

Mineiro trabalhava no Rio como pedreiro, há cerca de um ano, sem levantar qualquer suspeita sobre sua vida criminosa. O criminoso estava sendo monitorados há aproximadamente um mês, em um trabalho conjunto entre as polícias Civil e Militar, após as informações do Disque Denúncia.

A ocorrência foi registrada na DRF, onde foram tomadas as medidas cabíveis, e depois ele ficará à disposição da Justiça.