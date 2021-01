Taxa de ocupação de leitos de UTI é de 93% Divulgação

Publicado 05/01/2021 19:19

Rio - Uma nova versão do Painel Coronavírus entrou no ar nesta terça-feira. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves, durante entrevista coletiva com participação do secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz. Agora, as informações sobre a covid-19 contam com uma apresentação completa e simplificada dos dados da pandemia no Estado do Rio. Bem como dados sobre o número de casos e óbitos por covid, taxa de ocupação dos leitos destinados à doença, e tempo de espera em fila para transferência para esses leitos, entre outras.

Chaves ressaltou a transparência nas informações proporcionada pelo novo serviço, e elogiou a parceria e a união com a Secretaria Municipal de Saúde. "Para mim, a transparência é o único caminho. Todos sabemos as dificuldades que existem, ninguém é inocente de achar que não existem dificuldades. Mas é para frente que se anda. Temos de divulgar as informações de forma única, para lutar contra a desinformação", diz.

Para Soranz, é fundamental disponibilizar informação única, correta e organizada. "O que o secretário de Estado está apresentando aqui hoje é uma forma de organizar a informação e deixá-la cada vez mais simples e objetiva para as pessoas usarem. Fiquei muito surpreso com a qualidade técnica de toda a formatação dos dados. Não é uma coisa fácil de fazer. A gente vai usar no município do Rio também o painel do estado, para que se tenha informação única", defende o secretário municipal de Saúde.

FUNCIONALIDADE DO PORTAL

Os dados no portal serão atualizados diariamente, a partir das 17h. A informação detalhada de cada indicador estará disponível nas abas internas. O painel abre com os números de casos e óbitos registrados nos sistemas de informação nas últimas 24 horas, o que não quer dizer que tenham ocorrido neste período. A taxa de ocupação de leitos no estado é calculada com base nas informações enviadas pelos municípios. O site traz ainda informações consolidadas a respeito de cada um dos 92 municípios do estado.

Ambos secretários falaram sobre a regulação única de leitos no estado, que será iniciada na próxima semana. Neste primeiro momento, só para leitos de covid-19, e posteriormente para os leitos dos serviços de saúde de alta complexidade, como UTIs e tratamentos de oncologia, cardiologia e neurologia, entre outros.

"Nessa hora de pandemia, a regulação única é ainda mais importante, porque todos os cidadãos têm as mesmas oportunidades de acesso", afirma Chaves. "Não dá para pensar em Sistema Único de Saúde se cada um puxar para um lado e não remando para o mesmo local", acrescenta Soranz.