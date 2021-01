Decreto exige que turistas mostrem teste negativo de covid-19 para entrar em Cabo Frio Imagem de internet

Publicado 05/01/2021

Rio - A Prefeitura de Cabo Frio passará a exigir a apresentação de teste negativo para covid-19 dos turistas que desejarem entrar na cidade. A medida, publicada em decreto nesta terça-feira, foi definida após reunião do prefeito José Bonifácio com os membros do Gabinete de Soluções Contra a Covid-19 e entra em vigor a partir da próxima segunda-feira (11).

Segundo a norma, os visitantes que chegarem à cidade em ônibus de turismo, ou que tiverem reservas em meios de hospedagem, terão que apresentar teste negativo ou não-reagente para entrar na cidade.



Em relação aos ônibus de turismo, o teste, de qualquer tipo disponível nos laboratórios, será cobrado de todos os passageiros, motoristas e guias. Caso alguém apresente resultado positivo, ou não tenha o teste em mãos, o ônibus não poderá entrar na cidade e todos os passageiros terão que retornar para o local de origem.



Já em relação aos meios de hospedagem, o teste deverá ser cobrado no momento da chegada dos hóspedes. Cada hotel, pousada ou meio de hospedagem terá que elaborar um relatório diário de entrada e saída dos visitantes, com cópia dos respectivos testes de quem estiver chegando. Equipes da Vigilância Sanitária farão a fiscalização diretamente nos locais.



Para o novo secretário de Saúde, Felipe Fernandes, a medida deve colaborar para evitar que pessoas contaminadas pelo novo coronavírus entrem na cidade. "É muito importante que todas as decisões sejam tomadas tendo, como foco principal, os índices de contaminação e de leitos hospitalares disponíveis na cidade. Cabo Frio fica super lotada nesta época do ano, e não há leitos suficientes para atender a um grande aumento na demanda", considera o secretário.