Familiares e amigos contaram que receberam uma informação de que os garotos estavam em uma sorveteria no bairro Tropical, em Nova Iguaçu e tentaram ir até o local.



No meio do caminho, o pneu do veículo em que eles estavam, modelo Gol, acabou estourando, provocando o acidente.



Rio – Uma das famílias dos três meninos desaparecidos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense , se envolveu em um grave acidente de trânsito, na noite desta terça-feira (5), na Rodovia Presidente Dutra. O carro em que estava a família dos primos Lucas Matheus, de 8 anos, e Alexandre da Silva, 10, capotou na altura do supermercado Assaí, em Mesquita.

Nesta quarta-feira (6) a Polícia Civil vai retomar as buscas para tentar encontrar as crianças. Os agentes voltam para uma área de mata os os amigos costumavam brincar.



Lucas Matheus, de 8 anos, Alexandre da Silva, de 10, e Fernando Henrique, de 11, moradores do Castelar, foram vistos pela última vez, segundo os familiares, no último sábado de dezembro (26), no bairro Areia Branca, por volta de 14h. Eles teriam saído de casa para brincar em um campo de futebol.



O Setor de Descoberta e Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.

