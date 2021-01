Eduardo Paes visita Hospital Ronaldo Gazolla,em Acari Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por Yuri Eiras

Publicado 06/01/2021 09:17 | Atualizado 06/01/2021 12:52

Rio - O prefeito Eduardo Paes (DEM) e o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, visitaram o Hospital Ronaldo Gazolla, referência no tratamento da covid-19 no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira. A Prefeitura anunciou que abriu 50 novos leitos — além dos 80 abertos nesta terça-feira, totalizando 130 — na unidade de Acari, Zona Norte, com o objetivo de "zerar a fila" para os pacientes em busca de vagas em enfermarias para o tratamento da doença.



“Agora é olhar pra frente. Com essa ação, praticamente, a gente... Zerar a fila é uma expressão complexa, porque tem todo o tempo gente entrando, mas ninguém fica mais de 24 horas à espera na fila", afirmou Paes.

Para o prefeito, os novos leitos da enfermaria trazem tranquilidade aos cariocas. “A gente consegue fazer um atendimento muito mais adequado. A população pode ter tranquilidade, é claro, tomando todos os cuidados para não contrair a doença, mas se as pessoas contraírem a doença, elas vão ter o tratamento adequado na rede pública municipal”, declarou. O hospital de Acari conta com 385 leitos de tratamento da doença, sendo 205 de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).



De acordo com o prefeito, os novos leitos abertos são uma tentativa de retomar os 2,2 mil inativos na rede municipal. “Os leitos que nós abrimos estavam fechados… Se preferiu abrir um Hospital de Campanha desnecessário a usar uma rede de saúde já existente, que a gente já vem apontando desde o ano passado”, disse Paes.



Nesta segunda-feira, a prefeitura anunciou que irá desativar o Hospital de Campanha do Riocentro, na Zona Oeste. Segundo o Município, a unidade será desativada de forma gradual e a estimativa é que sejam economizados R$ 250 mil por dia com a abertura dos mesmos leitos no Hospital Ronaldo Gazolla.

Sobre a vacina, Eduardo Paes mantém a confiança para o primeiro vacinado do Rio no dia 20 de janeiro. "A expectativa a gente tem, mas vamos aguardar o Plano Nacional de Imunização, que deve ser anunciado em breve, já que eles estão avaliando para até o fim de janeiro começar a vacinação."