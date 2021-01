Por O Dia

Publicado 06/01/2021 10:44 | Atualizado 06/01/2021 11:36

Rio - Com o objetivo de reduzir gastos, a Prefeitura do Rio não vai distribuir guias em papel para o pagamento do IPTU 2021. No lugar do tradicional talão, será enviado um documento simplificado com apenas dois códigos de barra: o do pagamento integral, à vista, e o da primeira parcela. As guias já estão disponíveis no Portal Carioca Digital