Por O Dia

Publicado 06/01/2021 10:35 | Atualizado 06/01/2021 13:57

Rio – A mãe da jovem Bianca Lourenço, 24 anos, que está desaparecida desde o último domingo , vai deixar a comunidade Kelsons, na Penha na Zona Norte do Rio. A mulher, que teve o nome preservado, teme retaliação por parte dos traficantes após a exposição do caso envolvendo sua filha. Familiares acreditam que a moça tenha sido assassinada pelo ex-namorado, um traficante da comunidade.De acordo com a Polícia Civil, um inquérito investigativo foi instaurado através das denúncias obtidas pelas redes sociais. O pai de Bianca, que não mora na comunidade, é aguardado, ainda nesta quarta-feira (6), para prestar depoimento na 22ª DP (Penha).Ainda segundo a polícia, o homem apontado como responsável pelo sumiço da jovem é Dálton Vieira Santana, conhecido como Dálton. A polícia afirma que ele é um dos chefes na comunidade.

fotogaleria

Testemunhas contaram que Bianca foi retirada a força de um churrasco com amigos. A jovem, que não morava mais na comunidade há mais de um ano, participava de uma comemoração de ano novo.Ainda segundo testemunhas, Bianca e Dálton tiveram um relacionamento amoroso e estavam separados há alguns meses. Nas redes sociais, amigos contaram que o rapaz não aceitava a separação e era agressivo com a jovem. Outra motivação, seriam as fotos de biquíni que a moça postou nas redes sociais.A família acredita que a jovem tenha sido morta dentro da comunidade e jogada numa localidade conhecida como ‘cais da Kelsons’. Uma tia da vítima disse que no dia em que Bianca desapareceu, ela conversou com o suspeito que admitiu ter matado a ex-namorada.A polícia pede para que as pessoas que tenham informações sobre o paradeiro da jovem entre em contato com o telefone do Disque-Denúncia, no (21) 2253-1177.