Prefeto Eduardo Paes visita hospital de Acari e fala sobre 13º dos servidores públicos

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 14:36

Rio - O prefeito Eduardo Paes voltou a dar explicações sobre o pagamento dos servidores públicos durante uma visita ao Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, referência no atendimento de pessoas com covid-19, em Acari, Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (6). Sem notícias animadoras para o funcionalismo, ele disse que não pode se comprometer com o pagamento de dezembro no quinto dia útil, nesta sexta-feira (8).



Paes ressaltou que a Prefeitura ainda terá que administrar o pagamento de duas folhas extras, de dezembro e o 13º de quem recebe acima de R$ 4 mil, e a receita de janeiro. No entanto, mesmo com a incerteza do pagamento, o prefeito tranquilizou os servidores durante uma live na segunda-feira (4), ao afirmar que o grupo que o pagamento do 13º dos servidores é prioridade absoluta e que todos os esforços estão sendo feitos para acertar os salários do último mês.

