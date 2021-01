Professora Maria Cristina José Soares Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 11:03

Rio - A família de Maria Cristina José Soares, 66 anos, que morreu nesta terça-feira, após ter sido atropelada ao lado do marido na noite do último dia 30, por um carro dirigido pelo jogador de futebol Márcio Almeida de Oliveira, o Marcinho , entrou com um pedido de liminar para a expedição de um alvará para autorizar a cremação do corpo da professora e coordenadora do curso de engenharia ambiental do Cefet/RJ.

De acordo com Márcio Albuquerque, que defende os interesses da família da vítima, o pedido já foi feito ao Plantão Judiciário. Entretanto, a promotora pede o laudo de necropsia do Instituto Médico Legal (IML).

Publicidade

A família, segundo o advogado, tinha esperanças de realizar a cremação ainda nesta quinta-feira. Albuquerque, no entanto, acredita ser difícil realizar o procedimento hoje. "É mais provável que seja amanhã", disse.

Em casos de morte violenta, a cremação só é realizada mediante autorização judicial pelo fato de poder existir inquérito policial ou ação penal para apurar as causas das mortes, como no caso da professora.

Publicidade

O advogado conta que a família está muito abalada. "Eles perderam duas pessoas importantes de uma vez", comentou. Além da professora, o marido dela, o professor Alexandre Silva Lima, de 44 anos, também morreu no atropelamento. O casal estava junto há 12 anos.

Investigação aponta que Marcinho estava acima da velocidade

Publicidade

O delegado Alan Luxardo, titular da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e responsável pela investigação da morte por atropelamento, de um casal de professores no Recreio dos Bandeirante, Zona Oeste do Rio, informou que a evidência é que o jogador de futebol Marcinho estava a uma velocidade maior do que a informada na hora do acidente, na noite da última quarta-feira (30) . No entanto, apenas o laudo pericial poderá constatar a informação. Marcinho será indiciado por duplo homicídio culposo.

Na noite do acidente, o veículo dirigido pelo jogador tirou a vida do professor Alexandre Silva Lima, de 44 anos. Sua companheira Maria Cristina José Soares, 56, chegou a ser socorrida, ficou uma semana internada e morreu nesta terça-feira (5). Os dois eram professores do Cefet, o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca.

Publicidade

Em depoimento, Marcinho disse que o casal atravessou fora da faixa de pedestres, garantiu que não estava embriagado e que dirigia em baixa velocidade – a cerca de 60km/h, abaixo do limite de 70km/h da pista. Apesar da versão, o veículo, uma Mini Cooper preta, ficou destruído. O jogador disse que não socorreu as vítimas porque teve medo de linchamento.

O veículo está registrado em nome de uma empresa de produtos hospitalares cujo sócio é Sergio Lemos de Oliveira, pai e empresário de Marcinho. Após ser localizado e submetido a perícia, o carro foi rebocado por um guincho da seguradora até a garagem da casa do pai de Marcinho - a partir daí a Polícia Civil passou a considerar o jogador suspeito.

Publicidade