Renato Cozzolino, prefeito de Magé Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 14:31

Rio - Após o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) abrir um inquérito para investigar se Renato Cozzolino (PP), prefeito de Magé, na Baixada Fluminense, cometeu nepotismo ao nomear sete parentes para cargos no governo municipal, agora há a suspeita de dois políticos do alto escalão da prefeitura terem cometido crimes.

André Antônio Lopes do Nascimento, policial militar reformado, foi escolhido para ser o secretário de Segurança Pública do município, porém, recentemente, foi alvo de buscas da Polícia Civil em uma operação contra milicianos que atuam naquela região. Já o secretário de Comunicação e Eventos, Bruno Augusto Duarte Lourenço, é réu em um processo e responde por falsificação de documento público.

A investigação contra ele começou depois que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) prendeu a ex-prefeita de Magé e tia do atual prefeito, Núbia Cozzolino.



Uma audiência está marcada para acontecer no próximo dia 3 de fevereiro, onde testemunhas serão ouvidas.

A Prefeitura de Magé afirmou que todos os titulares das pastas precisam apresentar certidão negativa de antecedentes criminais e que nenhum dos nomeados apresenta impedimento legal. O órgão disse ainda que tanto André, como Bruno, são investigados criminalmente, mas a Constituição garante que ninguém seja considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal.

Familiares nomeados:

1 - Jamille Cozzolino – irmã do prefeito, vice-prefeita e secretária de Educação e Cultura

2 - Lara Adario Torres – noiva do prefeito e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos

3 - Fernando José Assunção Cozzolino – primo do prefeito e secretário de Trabalho e Renda

4 - Vinícius Cozzolino Abrahão – primo do governo e secretário de governo

5 - Mauro Raphael Cozzolino Nascimento – primo do prefeito e nomeado para a Secretaria de Fazenda

6 - Felipe Menezes de Souza – cunhado do prefeito e secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira idade

7 - Samyr Harb - tio do prefeito e nomeado para a Secretaria de Infraestrutura.