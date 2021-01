Por Irma Lasmar

Publicado 06/01/2021 12:39 | Atualizado 06/01/2021 12:57

SÃO GONÇALO - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) está investigando a suposta prática de nepotismo pelo prefeito Capitão Nelson, que nomeou o próprio filho, Douglas Ruas dos Santos, secretário municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais.

Procurada, a Prefeitura - através de sua Assessoria de Comunicação - afirma que não vai comentar a investigação até ser notificada pelo MP, que também apura casos semelhantes em outros municípios fluminenses, de nomeação de parentes em secretariados, a maioria sem qualificação específica para o cargo empossado.

Publicidade

Mas o prefeito já havia se manifestado logo após a nomeação ter gerado polêmica junto aos seus opositores políticos e na imprensa. “O secretário tem todas as qualificações para o cargo, com formação em Gestão Pública. O fato de ser filho do prefeito Capitão Nelson não configura nepotismo, de acordo com reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). Cargos de natureza pública, como o de secretário estadual ou secretário municipal, não se submetem às hipóteses da Súmula Vinculante 13”, disse por nota.

Na ocasião da posse, o secretário também se manifestou: “Minha trajetória profissional tem sido dedicada à gestão e ao interesse público, acredito que a administração pública deve ser pautada por interesses republicanos, unindo equipe técnica qualificada e construindo políticas públicas baseadas em evidência. É nesse sentido que minha gestão estará pautada, com competência e transparência”, garantiu Douglas Ruas, que é graduado em Direito, com MBA em Gestão Pública, e inspetor de Polícia Civil desde 2013, já tendo sido subsecretário de Trabalho de São Gonçalo entre 2017 e 2018 e superintendente regional da Baía de Guanabara do Inea entre 2018 e 2019.