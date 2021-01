São Gonçalo

Contribuintes terão 5% de desconto pagando cota única de IPTU em SG

Medida também vale para outras taxas municipais, se quitado entre os dias 25 e 29/01, como a de coleta de lixo domiciliar, e com exceção do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), que deve ser pago no dia 10 de cada mês

Publicado há 3 horas