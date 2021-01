Nelson teve o apoio público do presidente Jair Bolsonaro na disputa em segundo turno pela Prefeitura de São Gonçalo Arquivo

Por Irma Lasmar

Publicado 05/01/2021 09:00

SÃO GONÇALO - O prefeito Capitão Nelson anunciou um plano de metas de 100 dias com nove ações prioritárias em diferentes áreas. Uma delas, o mutirão de limpeza, teve início no mesmo dia e foi acompanhada pessoalmente pelo prefeito. Ele determinou à Secretaria de Saúde a elaboração e execução de um plano emergencial de combate ao coronavírus na cidade, com foco na ampliação de leitos e início de campanha educativa nas ruas. No último sábado (02), o prefeito vistoriou unidades referenciadas no atendimento aos casos de Covid.

Outra prioridade, segundo os porta-vozes do governo gonçalense, é fazer o levantamento da situação econômica do município, com o visando a limpar o nome da Prefeitura junto aos organismos de controle e também à obtenção de crédito. Nelson encomendou a elaboração de um plano de reestruturação econômica da cidade, focado em recuperar os postos de trabalho perdidos nos últimos anos e, principalmente, durante o período da pandemia.

No primeiro dia útil do novo governo, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deu início ao mutirão de limpeza de rios e galerias pluviais, buscando amenizar os efeitos das chuvas de verão. Na Saúde, o chefe do Executivo gonçalense promete elaborar um plano estratégico para facilitar a realização de consultas e a retomada das cirurgias eletivas após a pandemia, diminuindo assim a fila de espera. A Prefeitura pretende, ainda, concluir as obras e entregar à população a unidade de saúde do Vila 3.

Já a Secretaria de Educação ficou encarregada de realizar e apresentar um diagnóstico preciso de toda a rede escolar, realizando as intervenções que forem necessárias para assegurar o funcionamento destas unidades para o início do ano letivo. Na área da Segurança, deverá ser feito o mapeamento das primeiras áreas a receberem o Programa de Segurança e Cidadania, que irá remover barricadas e implantar serviços públicos em áreas conflagradas. Para estas mesmas regiões carentes, o governante promete, além do mutirão de limpeza, um levantamento minucioso da rede de iluminação pública, para agilizar a troca de lâmpadas e instalar novos pontos de luz.