Por Irma Lasmar

Publicado 05/01/2021 08:00

SÃO GONÇALO - Os contribuintes gonçalenses poderão receber desconto de 5% no pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar (TCLD). A oportunidade vale para quem escolher a modalidade de quitação em cota única, com data limite entre os dias 25 e 29 de janeiro, de acordo com o último dígito da inscrição imobiliária, o que pode ser feito nos bancos Itaú, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Santander. As taxas de Fiscalização e Controle, Autorização de Publicidade e Inspeção Sanitária também podem ser pagas com o mesmo desconto, porém com data limite em 19 de fevereiro.

Os carnês começaram a ser enviados em dezembro e estão disponíveis no site, através do link http://bit.ly/38diyr1 , caso alguém precise realizar a retirada da segunda via. O contribuinte também pode receber os boletos presencialmente, na sede da Prefeitura ou no Posto Fazendário do Arsenal. No entanto, a Secretaria de Fazenda orienta que a retirada seja feita de forma on-line, para evitar aglomerações devido à pandemia do coronavírus.

“Muitas pessoas não sabem que a segunda via pode ser retirada pelo site da Prefeitura. Queremos evitar as filas, principalmente por causa do risco de contrair a Covid-19. No entanto, caso o contribuinte encontre dificuldades para retirar a segunda via pelo site, estamos disponibilizando o Posto Fazendário do Arsenal, com intuito de descentralizar o serviço na sede da Prefeitura", explica o secretário de Fazenda, Pedro Luciano de Lemos.

Todos os impostos e taxas citados também podem ser pagos de forma parcelada, em até 12 vezes, de acordo com o calendário presente no link: https://servicos.pmsg.rj.gov.br/diario/2020_09_14.pdf . Apenas o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) não apresenta opção de cota única com desconto, devendo ser pago, desta forma, no dia 10 de cada mês, com base nas operações tributáveis referentes ao mês anterior. No caso do dia 10 cair em um sábado, domingo ou feriado, o tributo é prorrogado para o primeiro dia útil posterior.

Serviço

Secretaria de Fazenda

Endereço: Rua Doutor Feliciano Sodré nº 100, Centro

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30

Posto Fazendário do Arsenal

Endereço: Avenida Eugênio Borges nº 853, no Via Lagos Shopping, bairro Arsenal

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30