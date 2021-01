Natural de Belo Horizonte, Hélter Barcellos mudou-se para São Gonçalo aos cinco anos de idade e nesta cidade construiu sua trajetória dedicada à educação Arquivo

Por Irma Lasmar

Publicado 05/01/2021 00:49 | Atualizado 05/01/2021 01:00

SÃO GONÇALO - Será sepultado nesta terça-feira (05), no cemitério Parque da Colina, em Niterói, o professor e ex-secretário municipal de Educação Hélter Jeronymo Luiz Barcellos, morto ontem (04), aos 84 anos de idade, por uma parada cardiorrespiratória. Ele havia sido internado no último sábado (02) com quadro de falta de ar. A família não deu informações sobre o horário do sepultamento, que deverá ser restrito aos parentes próximos devido às medidas de não aglomeração em prevenção ao coronavírus. No ano passado, ele assumiu o cargo de presidente do Abrigo Cristo Redentor, no bairro Estrela do Norte.

Natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Hélter Barcellos mudou-se para São Gonçalo aos cinco anos de idade e nesta cidade construiu sua trajetória dedicada à educação. Sócio-proprietário do antigo e histórico Colégio São Gonçalo, ele também fundou no município diversas instituições: o Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos (ICBEU), a Faculdade de Formação de Professores (FFP) da unidade da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) localizada no bairro Paraíso, o Instituto Gonçalense de Memória, Pesquisa e Promoções Culturais, o Colégio Auxiliadora e a Academia Gonçalense de Letras, além da Academia Fluminense de Educação e a Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF) em Niterói.

Publicidade

Foi ainda membro honorário do Instituto de Histórico e Geográfico de São Gonçalo e presidiu o Sindicato de Estabelecimentos de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, o Rotary Club de São Gonçalo, o Conselho Estadual de Educação durante o governo Geremias de Mattos Fontes (1967-1971) e - por vinte e cinco anos - a Aliança Francesa de São Gonçalo. Foi secretário de educação de Niterói no governo do ex-prefeito Waldenir Bragança (1983-1988) e de São Gonçalo (2001-2004) no governo do ex-prefeito Henry Charles.

É autor de um livro biográfico sobre a sua mãe, Annita Starling Barcellos, morta por tuberculose aos 47 anos, que intitulou Ausência de Anitta, em um jogo de linguagem com o título de outra obra, Presença de Anita, de Mário Donato, lançado em 1948, um clássico da literatura brasileira transformado em minissérie televisiva.