Os funcionários públicos identificados com Covid-19 serão orientados a retornar para o isolamento em suas residências. Os demais iniciam as atividades presenciais Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 04/01/2021 23:44 | Atualizado 04/01/2021 23:45

SÃO GONÇALO - Em parceria com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação realizou, nesta segunda-feira (04), a testagem rápida de Covid-19 em 105 funcionários que trabalham na sede da pasta, no Mutondo, e que não estão no grupo de risco. A ação marcou o retorno desses profissionais ao trabalho, enquanto os trabalhadores da Educação que se enquadram no grupo de risco da doença continuam em sistema de home office.

"Quando assumimos a Secretaria, vimos a necessidade de retornar com as pessoas que não são do grupo de risco para que seja possível dar continuidade ao trabalho. Então, o que elaboramos de ação no primeiro momento, junto com a Secretaria de Saúde, foi disponibilizar testes rápidos para que essas pessoas possam recomeçar o serviço com segurança. Os identificados com a Covid-19 serão orientados a retornar para o isolamento em suas residências. Os demais iniciam as atividades presenciais", explicou a secretária de Educação, Lícia Damasceno, reforçando a orientação para o uso de máscara e a disponibilidade de álcool em gel pelas dependências da Secretaria.

Publicidade

Funcionária da Educação de São Gonçalo desde 2014, a coordenadora das ações pedagógicas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), Thais Vianna, foi uma das pessoas testadas. De acordo com ela, a testagem é uma medida preventiva para iniciar o governo de 2021, gerando mais segurança para que os profissionais retornem ao trabalho, além de contribuir para evitar o aumento do número de casos de infecção por coronavírus em São Gonçalo. "Essa ação de início de trabalho é fundamental, mas vamos fazer um acompanhamento para dar sequência ao trabalho", enfatizou ela.

Uma equipe de saúde foi disponibilizada para realizar a testagem dos funcionários, seguindo todos os protocolos de segurança. A ação foi acompanhada pela coordenadora regional de Atenção Básica, Vilma Elena Xavier. "A intenção de fazer essa testagem é que muitos casos são assintomáticos e, detectando esses indivíduos, já é possível realizar o isolamento. É uma medida muito importante para evitar a transmissão do coronavírus", alertou.