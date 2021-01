São Gonçalo

Capitão Nelson determina ampliação de leitos para pacientes de Covid

Por determinação do chefe do Executivo ao secretário municipal de Saúde, André Vargas, vagas deverão aumentar de 17 para 25 no CTI e de 26 para 38 na Enfermaria do Hospital Franciscano

Publicado 03/01/2021 15:07 | Atualizado há 1 dia