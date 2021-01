'Vamos trabalhar para minimizar o impacto dos grandes temporais que estão por vir e realizar as obras adequadas para solucionar os alagamentos', garantiu o prefeito Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 04/01/2021 22:50 | Atualizado 04/01/2021 22:56

SÃO GONÇALO - A Prefeitura iniciou nesta segunda-feira (04) um mutirão de limpeza e operação tapa-buracos em diferentes pontos da cidade. A ação foi acompanhada pelo prefeito Capitão Nelson, que percorreu todas as frentes de trabalho. A iniciativa reuniu 200 servidores em quatro grandes frentes de manutenção e conservação.

“Conversei com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Júnior Barboza, para que todas essas caixas de passagem, galerias e redes de esgoto fossem desobstruídas. Vamos trabalhar para minimizar o impacto dos grandes temporais que estão por vir e realizar as obras adequadas para solucionar os alagamentos em Neves. Tínhamos esse problema emergencial aqui no Gradim, com buraco danificando os carros, e conseguimos minimizar os estragos provocados pelos esgotos entupidos”, descreveu o prefeito.

A ação foi realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com apoio de agentes de trânsito e da Guarda Municipal. A escolha dos locais, segundo o secretário Júnior Barboza, levou em conta a importância das vias, que são de grande movimento. A primeira atividade aconteceu às margens da Rodovia RJ-104, no bairro Colubandê, e se estendeu até a chegada ao Alcântara. As intervenções, realizadas nos dois sentidos da via, contaram com operações tapa-buracos, podas de árvores, varrição e também a desobstrução de bueiros e bocas de lobo.

Outra ação de limpeza teve início na altura do Clube Tamoio, no Centro, e se estendeu até o bairro Paraíso, beneficiando toda a extensão da Rua Jaime Figueiredo, a popular Rua da Caminhada, via tradicionalmente usada pela população para a prática de exercícios físicos. Além da varrição, foram realizadas a desobstrução de galerias pluviais e podas de árvores. A Rua Visconde de Itaúna, na altura do Viaduto do Gradim, importante via de acesso à Rodovia BR 101, também recebeu intervenções da Prefeitura, com tapa-buracos e desobstrução de bocas de lobo e de caixas de areia.



O bairro de Neves, que historicamente sofre com enchentes em períodos de chuva, também foi priorizado nessa primeira ação, como pontua o secretário, por determinação do prefeito Capitão Nelson. Entretanto a resolução do problema passa por uma atribuição do Governo do Estado e, por isso, o prefeito vai buscar junto ao governador, através do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a dragagem do Rio Brandoas, que corta a região e atualmente sofre com assoreamento. Nessa ação, todos os servidores do 4° Departamento de Conservação e Obras (DCO) foram demandados para a realização do trabalho, com limpeza de todas as caixas de areia e ralos.