Patrícia Tavares, 26 anos, filha da Rainha das Plásticas, está desaparecida

Publicado 07/01/2021 15:54 | Atualizado 07/01/2021 19:39

Rio - A Polícia Civil informou, na tarde desta quinta-feira, que localizou a filha da empresária Wania Tavares, conhecida como 'Rainha das Plásticas'. De acordo com o delegado Cristiano do Vale Maia, titular da 20ª DP (Vila Isabel), a estudante de veterinária Patrícia Tavares Granjeão, de 26 anos, compareceu espontaneamente na unidade e informou que jamais esteve desaparecida – desmentindo a mãe. No entanto, ainda não há mais detalhes sobre o caso.

Segunda Wania Tavares, a jovem saiu de casa, no Grajaú, para encontrar uma amiga em Vila Isabel, por volta de 12h de terça-feira (5), e não foi mais vista. A empresária temia que a filha tivesse sido sequestrada e morta por pessoas que constantemente fazem ameaças contra elas. Wania é proprietária da clinica de estética onde a cantora de funk MC Atrevida passou por um procedimento e morreu logo depois.

"Eu temo que tenha matado minha filha. Estou recebendo ameaças de morte após o procedimento que resultou no óbito da MC Atrevida. Minha filha ia visitar uma amiga e sumiu. Nenhuma das amigas dela sabem o paradeiro. Nem o namorado sabe onde ela está. O telefone está desligado", disse Wania.

Morte de MC Atrevida



A cantora, segundo a declaração de óbito, teve uma infecção generalizada causada por inflamação na pele. Após a morte da funkeira outras pessoas também denunciaram a empresária.