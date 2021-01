Da esquerda para a direita: Alexandre, Lucas e Fernando Arquivo Pessoal

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 18:15 | Atualizado 07/01/2021 19:17

Rio - A Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e a Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) estiveram, nesta quinta-feira, na Comunidade do Castelar, em Belford Roxo, em busca de informações sobre os três meninos desaparecidos na região desde o dia 27 de dezembro . Após horas, agentes não encontraram o trio. As investigações continuam em andamento.

Segundo informações da Polícia Civil, a Core entrou na comunidade nesta manhã com um blindado "para dar uma estabilizada" e a DHBF pretendia fazer um "pente fino" no local, em busca de alguma informação através de testemunhas e câmeras, além de procurar por terrenos baldios ou algum cemitério clandestino.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) está acompanhando o caso desde o dia 28 de dezembro, por meio do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos. No entanto, apesar de já terem passado 11 dias desde o desaparecimento das crianças, os nomes dos meninos ainda não constam no cadastro de crianças e adolescentes do Ministério da Justiça.

Procurado pelo DIA, o órgão afirmou que os nomes das crianças não foram cadastrados pois o sistema está em fase de "implementação".

"Em parceria com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, soluções tecnológicas e protocolos estão sendo desenvolvidos para a criação de um Banco Nacional moderno e efetivo", afirmou o Ministério da Justiça em nota.

Segundo o MPRJ, no momento, o foco consiste no acompanhamento das investigações do paradeiro das crianças. O órgão pede que a população informe qualquer notícia sobre o caso, podendo usar os canais de Ouvidoria.