Por O Dia

Publicado 08/01/2021 00:00

A partir deste sábado, 9 de janeiro, o Jurassic Safari Experience chega ao Via Parque Shopping. O evento irá acontecer no estacionamento do shopping e mistura ciência, interatividade e diversão. A experiência foi feita para ser como um safari, onde os participantes não precisam sair do carro para desfrutar da aventura, e o percurso é todo feito dentro do veículo, garantido a segurança sanitária em tempos de pandemia.

O 'Jurassic Safari' conta com réplicas de dinossauros em tamanho real, e é descrito pelos organizadores como "uma fantástica experiência ao lado de criaturas pré-históricas que resolveram adotar o Rio de Janeiro como seu habitat natural".

Ainda segundo os organizadores, "Jurassic Safari Experience se passa em um parque imaginário construído por cientistas que conseguiram recriar dinossauros de diversos períodos, como triássico, jurássico e cretáceo. A apresentação contará a história de um grupo de cientistas que recriou dinossauros de diversos períodos a partir do DNA de fósseis. Dinossauros que agora vivem ali, dentro desse mundo de fantasia".

Todo o conteúdo do espetáculo tem supervisão do paleontólogo Bruno Gonçalves Augusta, integrante do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP).

Ao final do percurso, os carros são direcionados para uma arena 360º, de onde será possível ver toda área em que a apresentação acontece.

Os ingressos devem ser adquiridos pelo site www.jurassicsafari.com.br, e custa entre R$ 140 e R$ 210. Cada carro pode ter até 5 ocupantes, independente da idade. A experiência completa, que inclui safari e show, dura cerca de 55 minutos.