Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) Reginaldo Pimenta / Arquivo

Por Anderson Justino

Publicado 08/01/2021 06:43 | Atualizado 08/01/2021 07:44

Rio – A Polícia Civil investiga um ataque a tiros que terminou com três pessoas mortas e outras três feridas, na noite desta quinta-feira (7). As vítimas estavam em bar de Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



As vítimas baleadas foram socorridas e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vilar dos Teles e, em seguida, foram transferidas para um hospital do município.



Em nota, a PM diz que o 21º BPM (São João de Meriti) foi acionado para uma ocorrência envolvendo um ataque criminoso em um bar na Rua Assunção, próximo a um campo de futebol. Duas pessoas foram encontradas mortas no local e outras quatro foram socorridas.



Testemunhas contaram aos policiais que os bandidos já chegaram atirando contra as pessoas. Ainda segundo testemunhas, o alvo dos bandidos era um homem envolvido com a milícia daquela região. Não há informações se ele estava entre as vítimas. Foram feitos mais de 30 disparos contra o grupo que estava no bar.



As investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A polícia ainda não sabe a motivação do crime.



Agentes da DH estão em diligências. Imagens das câmeras de segurança da região estão sendo analisadas.



A Polícia Civil ainda não identificou os nomes das vítimas. Os sobreviventes devem ser ouvidos assim que forem liberados do hospital.



Baleado foi buscar comida



Entre as vítimas baleadas, o funcionário público Paulo Cesar disse que o bar estava cheio na hora do ataque. Ele foi buscar comida quando o grupo armado chegou no local.



Paulo foi atingido por quatro disparos e recebeu alta na manhã desta sexta-feira.



“O carro embicou aqui sem dar tempo de reação. Foram muitos disparos. Me abaixei ali e quando vi que não parava, me levantei e corri”, disse em entrevista à TV Globo.



Ele ainda contou que conhecia um dos mortos. Segundo ele, a vítima era um trabalhador e não tinha envolvimento com o crime.