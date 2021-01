Prefeito reabre Campo de Santana, no Centro do Rio Kelly Duque / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 07:47

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, reabriu, na manhã desta sexta-feira, o Campo de Santana, no Centro do Rio. O local ficou fechado por 10 meses e foi reaberto, segundo a prefeitura, após a realização de uma força-tarefa realizada por diferentes secretarias e órgãos, coordenada pela Fundação Parques e Jardins (FPJ).

fotogaleria

Publicidade

"Estamos aqui devolvendo esse espaço importante para a cidade, super área de lazer histórica, que está ai há quase 1 ano fechado e que tem que ser aberto para a população, aliás, principalmente nesses tempos de pandemia, que as pessoas têm suas dificuldades de utilizar os espaços públicos. Mas tem que estar aberto, é importante que as pessoas possam usar o espaço público, fazer suas atividades físicas, e esse aqui atende a população do Centro", afirmou em entrevista a Rádio Tupi.

Além da reabertura do Campo de Santana, a Secretaria do Meio Ambiente ampliará o horário de 38 parques da cidade, que passarão a funcionar das 6h às 17h. "Estamos reabrindo aos poucos os parques, estabelecendo novas regras, cuidando bem desses espaços públicos tão importantes na cidade do Rio de Janeiro", reforçou Paes a Rádio Tupi.

Publicidade

A prefeitura ainda informou que o local passou por uma operação de limpeza, com 47 garis, ganhou nova iluminação e reforço na segurança, com equipes da Guarda Municipal. "É uma questão de colocar recursos no lugar certo, quer dizer, a gente sabe que tem dificuldades financeiras, a gente não quer ficar aqui chorando por falta de dinheiro, a gente quer usar aquilo que já está a disposição da prefeitura para que a gente possa aproveitar de maneira adequada".

O local é uma das maiores áreas verdes (155.000 m²) do Centro do Rio de Janeiro. O Campo de Santana foi palco da aclamação do Imperador D. Pedro I e da Proclamação da República.





Publicidade