Publicado 08/01/2021 12:38

Rio - Uma mulher de 34 anos foi presa, na manhã desta quinta-feira, após esfaquear pela segunda vez a própria irmã de 36 anos durante uma briga familiar na Rua Visconde de Itaboraí, no Centro de Niterói, na Região Metropolitana.

De acordo com o programa Niterói Presente, uma equipe realizava patrulhamento pela região e foi abordada por mulher pedindo socorro para sua irmã que havia sido esfaqueada com golpes nas costas. Os agentes foram até a casa e encontraram a vítima ferida. Ela foi socorrida para o Hospital Estadual Azevedo Lima, também em Niterói, onde passou por procedimento cirúrgico.

Os policiais realizaram buscas para encontrar os suspeitos do crime e encontrou uma testemunha do episódio e informou que a mulher de 34 anos foi a autora das facadas contra sua irmã. A equipe seguiu para a delegacia com a suspeita e testemunhas para prestar esclarecimentos sobre o crime.

Ao chegar na delegacia, após pesquisa de antecedentes criminais, foi constatado que a mulher já havia um registro de ocorrência por tentativa de homicídio contra sua irmã no ano de 2019.

A vítima, por sua vez, ao prestar esclarecimento não quis representar contra sua irmã e informou que suas lesões haviam sido por conta de uma briga em um bar. Foi solicitado perícia para comprovar o local do crime e em posse dessas informações, a suspeita ficou presa em flagrante pelo crime de homicídio tentado.