Publicado 08/01/2021 13:00

Rio - A Força-Tarefa da Polícia Civil de combate às milícias, por meio da Delegacia do Consumidor (Decon), interditou, nesta quinta-feira (7), um supermercado comandado por milicianos na Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio. Os donos foram presos em flagrante e mais de meia tonelada de carne foi apreendida.



No estabelecimento, foram encontradas diversas irregularidades, como ausência de notas fiscais, produtos vencidos ou mesmo armazenados de forma irregular e sem qualquer higiene. A ação teve como objetivo asfixiar fontes de renda da milícia.