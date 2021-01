Objetivo da ação do órgão é reduzir demanda não atendida durante a pandemia do novo coronavírus Foto: Reprodução / Detran-RJ

Rio - O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ) fará um mutirão, neste sábado, 9, com serviços de primeira licença e habilitação em 30 unidades de todas as regiões do estado. Com agendamento prévio pelo site ou telefones 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042, o atendimento será das 8h às 14h para primeira licença, e das 10h às 16h para os serviços de habilitação.

"Será a primeira força-tarefa deste ano e a 14ª desde que assumimos, no início de outubro. Realizaremos mutirões sempre que nossa equipe técnica detectar a necessidade de ampliar a oferta de serviços. Com todas as medidas protetivas e de distanciamento, mais de 3 mil vagas extras estarão disponíveis à população fluminense neste sábado", destacou o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.

Serão duas mil vagas para o serviço de primeira licença nos postos de vistoria Barra da Tijuca, Ceasa, Campo Grande, Cocotá, Haddock Lobo, São Gonçalo, Magé, Belford Roxo, Valença, Paty do Aferes, Paracambi, Campos II, Barra Mansa, Itaperuna, Vassouras, Angra dos Reis, Macuco, Macaé, Resende, Araruama e Cachoeira de Macacu.



Também serão disponibilizadas 1,2 mil vagas para os serviços de habilitação, como: segunda via, renovação, primeira habilitação, mudança/adição de categoria e alteração de dados. Os serviços poderão ser agendados para a sede do departamento (Centro do Rio) e para os seguintes postos: Barra da Tijuca, Petrópolis, Nova Iguaçu, Niterói (Fonseca), Araruama, Campos, Paty do Alferes e Volta Redonda.