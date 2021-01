Detro encerra balanço de 2020 com mais de três mil notificações no Rio Divulgação/Governo do Estado

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 17:08 | Atualizado 08/01/2021 17:25

Rio - Começam a valer, neste domingo, as regras para a transmissão luminosa nas vans intermunicipais. O regulamento proposto pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) tem o objetivo de garantir a segurança dos passageiros, já que a quantidade de luz que pode passar pelo vidro do veículo interfere na visibilidade do motorista.

A transmissão luminosa de para-brisas e vidros laterais dianteiros não poderão ser inferiores a 75% para os vidros incolores e 70% para os coloridos. Para os vidros traseiros, a transmissão não poderá ser inferior a 70%.

É proibida a aplicação de películas refletivas (espelhadas) em qualquer área envidraçada do veículo. A aplicação de película não refletiva é permitida nas áreas envidraçadas laterais, com transparência mínima de 70%. A aplicação de película não refletiva está permitida nas áreas envidraçadas laterais, com transparência mínima de 70%. Neste caso, deverão estar gravadas na película a marca do instalador e o índice de transmissão luminosa existentes. Para facilitar a fiscalização, essas informações precisarão ser visíveis pelos lados externos dos vidros.



A verificação dos índices de transmitância luminosa será realizada conforme regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), por meio do medidor de transmitância luminosa aprovado pelo Inmetro e o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).



O motorista deverá apresentar a nota fiscal da empresa instaladora da película, com as especificações e demarcações da chancela que qualifica a transparência durante as fiscalizações e vistorias. Caso o aferido seja inferior ao informado pela empresa, será somado o percentual de 7% ao índice medido. Se o resultado ainda não atingir o valor determinado na portaria, será aplicada multa e aberto processo administrativo, para apuração e envio à Delegacia de Defraudações.