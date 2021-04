Por O Dia

Publicado 11/01/2021 00:00

Primeira da família a ir para a faculdade, Ludmila Hastenreiter, resolveu fundar a Empoderamento Contábil, negócio que foca em contabilidade e gestão financeira de micronegócios liderados por mulheres periféricas. Ela, que sempre foi aluna de excelência e chegou a fazer um financiamento coletivo para custear a viagem que a levaria até a Ohio University, onde havia ganhado uma bolsa de estudos, decidiu usar seu talento para ajudar negócios periféricos, que sofrem com barreiras sociais e raciais.

"Percebi que as mulheres periféricas que são empreendedoras individuais precisavam receber informações de gestão financeira e contábil, tudo em uma linguagem descomplicada. Comecei com ações voluntárias, eventos gratuitos, que faço até hoje, para levar algum conhecimento para elas. Com o tempo, desenvolvi uma consultoria personalizada a um preço bem popular, a partir de R$ 97, para que elas possam trabalhar na formalidade, o que é muito importante até para que consigam empréstimos que possibilitem investir no próprio negócio", conta.

Mais de 2 mil mulheres foram fortalecidas com conhecimento que as apoiam a transformar seus negócios nesses três anos. Vários eventos gratuitos foram realizados de forma independente ou em parceria com coletivos, microempreendedoras e OSC's (Organizações da Sociedade Civil). A iniciativa vem ganhando cada vez mais espaço, como o convite para participar do projeto "Repercutindo Histórias", do Grupo Globo, e de workshops com a organização da Copa América no Brasil.