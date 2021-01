Servidores públicos fizeram ato em frente à Prefeitura do Rio de Janeiro nesta sexta-feira Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 17:43 | Atualizado 08/01/2021 18:39

Servidores do Município do Rio de Janeiro fizeram um ato simbólico em frente à sede da prefeitura, na Cidade Nova, nesta sexta-feira, e cobraram o pagamento do 13º salário. Representantes das categorias também formalizaram um pedido de audiência com o prefeito Eduardo Paes. Eles deram entrada no ofício no protocolo geral.

A manifestação seguiu as medidas de segurança contra a pandemia da covid-19 e contou com poucos funcionários públicos. O ato também foi transmitido em tempo real pelas redes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe).

Publicidade

No local, eles reclamaram da gestão anterior, que encerrou o ano sem pagar o 13º salário de todos os servidores. Além disso, se queixaram do atual governo, que ainda não anunciou um calendário para quitar essa obrigação, como mostra o vídeo a seguir.