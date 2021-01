Procon faz vistoria em Santa Teresa Foto: Divulgação / Procon

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 18:27

Rio - O Procon Estadual do Rio de Janeiro fez uma operação para apurar denúncias de consumidores sobre a falta de energia em Santa Teresa, na zona central. Alguns moradores da região contaram aos agentes que a interrupção do serviço é recorrente. A Light será notificada a prestar esclarecimentos.

Em todas as casas visitadas, os moradores informaram aos fiscais que no último dia de 2020 houve interrupção no serviço, que foi normalizado apenas no dia seguinte. Uma das casas ficou mais de 24 horas sem energia, enquanto outras ficaram por um período de até 7 horas. Além disso, consumidores contaram que tiveram equipamentos eletrônicos danificados por causa das frequentes quedas de energia.



Os fiscais fizeram autos de constatação e no momento da fiscalização o fornecimento do serviço estava regular. A Light será notificada para explicar o motivo da falta de energia e as quais providências estão sendo tomadas para que o problema não aconteça novamente.



O presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho, explica que será instaurado um processo administrativo contra a Light, já que o serviço de energia elétrica é essencial. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, a empresa é obrigada a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo. A intermitência e oscilação constatadas pelos fiscais podem causar grandes transtornos aos moradores e a concessionária deve responder por esses fatos.