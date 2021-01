Rio de Janeiro

Pivô na crise da Saúde do Rio é flagrado na praia com tornozeleira eletrônica

Acusado de desvios, Gabriell Neves é ex-subsecretário executivo de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e está solto desde setembro do ano passado

Publicado 08/01/2021 17:44 | Atualizado há 1 hora