Publicado 08/01/2021 19:09 | Atualizado 08/01/2021 19:27

Rio - Um homem foi preso, nesta sexta-feira, após roubar uma loja na Avenida Antares, em Santa Cruz, Zona Oeste. Após o crime, ele teria rendido um motorista de aplicativo para fugir do local. Ele foi alcançado por PMs e um revólver foi apreendido. No entanto, a abordagem dos militares chamou a atenção: após o homem estar rendido no chão, um dos policiais o chutou.

Os policiais do 27º BPM (Santa Cruz) prenderam o criminoso ao interceptar o carro em que ele estava. Na ação, um dos policiais abriu a porta do veículo e o homem se rendeu. Em seguida, o PM chutou a barriga do suspeito e o imobilizou com uma das pernas no pescoço. Na sequência, um pedestre agrediu o bandido com um soco na cabeça.

Um procedimento interno foi aberto para apurar a conduta dos agentes durante a abordagem. A ocorrência foi apresentada na 36ª DP (Santa Cruz).