Rio - Policiais da 75ª DP (Rio do Ouro) apreenderam, nesta sexta-feira, um adolescente infrator, de 17 anos, suspeito de tentar matar um idoso de 70 anos, no bairro Maria Paula, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na madrugada do dia 28 de dezembro.

Segundo a Polícia Civil, um idoso foi surpreendido no interior de sua residência pelo filho adolescente de um vizinho que, de posse de uma arma de fogo, empurrou e exigiu da vítima dinheiro que havia na casa. Mesmo com o dinheiro em mãos, o adolescente ordenou que o idoso aumentasse o volume do rádio que estava ligado e deitasse de cabeça para baixo.



Percebendo que seria assassinado, a vítima entrou em luta corporal com o infrator, que efetuou disparos com um revólver, atingindo o idoso com um tiro no peito e outro no braço. Após os disparos, o adolescente fugiu e o idoso foi socorrido e sobreviveu à tentativa de latrocínio.



Na tarde do mesmo dia, os agentes identificaram o adolescente, que localizado e ouvido, pelos policiais na unidade policial. Após realizar todas as diligências , a autoridade policial representou pela apreensão do adolescente no Plantão Judiciário.



O adolescente já havia sido autuado, em 2019, pela prática de fato análogo ao delito de associação ao tráfico de drogas de uma comunidade da cidade de Itaboraí.